Braga encontra Leicester, de Ricardo Pereira, legião lusa do AEK e um carrasco

Arnaldo Martins Hoje às 15:28 Facebook

Twitter

Partilhar

No Grupo G da Liga Europa, o Sporting de Braga mede forças com o Leicester (Inglaterra), AEK (Grécia) e Zorya (Ucrânia).

A formação inglesa, que atualmente é um dos líderes da Premier League com o pleno de três vitórias, é o nome mais sonante do grupo e proporciona o regresso de Ricardo Pereira (ex-F. C. Porto e Vitória de Guimarães) aos palcos nacionais. O internacional português, que tem vindo a recuperar de lesão, ainda não jogou esta época mas o retorno à competição deverá estar para breve.

O sorteio ditou um embate com outra equipa cheia de sotaque português. No caso o AEK, da Grécia, onde pontifica uma legião lusa composta por Paulinho, Hélder Lopes, André Simões e Nélson Oliveira. O primeiro, inclusive, teve uma passagem fugaz pela formação minhota, em 2016/17, quando se transferiu do Chaves para a Pedreira. Fez apenas 11 jogos e regressou depois a Trás-os-Montes.

O Zorya, da Ucrânia, é a equipa que completa o grupo e que não traz boas memórias ao Sporting de Braga. Há dois anos, os minhotos foram afastados precisamente por esta equipa na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, depois de terem empatado (2-2) em casa. Na primeira mão, na Ucrânia, registou-se outro empate (1-1) e a eliminatória decidiu-se pelos golos fora de casa. É o reencontro com um verdadeiro carrasco e a oportunidade da equipa de Carvalhal devolver esse dissabor à formação que ocupa o nono lugar da liga ucraniana.