Braga esclarece lesão e tempo de paragem de Roger Fernandes

Roger Fernandes lesionou-se, na quinta-feira, com o Sheriff, na Moldávia, a contar para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e não deve jogar mais esta época.

O Braga esclareceu, esta segunda-feira, a lesão de Roger Fernandes e as notícias não são as melhores para o jovem jogador. O atleta sofreu uma fratura do segundo metatarso do pé esquerdo e o tratamento, sabe o JN, será convencional e sem recurso a intervenção cirúrgica.

O extremo vai enfrentar uma paragem nunca inferior a dois meses e não deve competir mais esta época, pois além do tempo de recuperação teria, depois, de voltar a ganhar ritmo competitivo.

Roger Fernandes, de 16 anos, estreou-se esta época pela equipa principal do Braga, disputou dez jogos e marcou três golos. Na quinta-feira, apesar do resultado, o extremo tornou-se o português mais jovem de sempre a jogar nas competições europeias.