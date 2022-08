Braga espera enchente de adeptos na deslocação a Arouca

Arsenalistas enfrentam os arouquenses no domingo, às 18 horas, em jogo da quarta jornada do campeonato.

O Braga comunicou esta quarta-feira que já foram vendidos 1200 bilhetes para a partida frente ao Arouca, agendada para o próximo domingo, às 18 horas. Face à elevada procura, o clube arsenalista pediu um acréscimo de 500 ingressos, que já estão à venda. O clube espera que haja uma enchente de adeptos bracarenses na deslocação ao Estádio Municipal de Arouca.

O Braga teve um arranque positivo no campeonato, com 11 golos em três jogos, com destaque para as vitórias por margem larga frente ao Famalicão (3-0) e Marítimo (5-0), e ainda um empate a três bolas diante do Sporting. Os arsenalistas são, provisoriamente, segundos na Liga, com sete pontos.