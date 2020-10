Braga explica como será o regresso do público ao estádio

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:12 Facebook

O clube minhoto emitiu, este domingo, um comunicado no qual explica as regras para o regresso do público às bancadas.

O Braga recebe, esta quinta-feira, o AEK de Atenas para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa e emitiu uma nota sobre a venda de bilhetes. Poderão estar até 4500 espectadores nas bancadas do Estádio Municipal - que corresponde a 15% da lotação - e os ingressos estarão à venda a partir de segunda-feira, às 15 horas.

A prioridade será dada "aos sócios com lugar anual" e os bilhetes podem ser adquiridos nas bilheteiras do Estádio Municipal e as duas lojas oficiais, com o o associado a ter de preencher e assinar um boletim epidemiológico.

Leia o Comunicado do Braga na íntegra:

"A venda de bilhetes para o encontro entre o SC Braga e o AEK Atenas, na próxima quinta-feira, às 20 horas, terá início amanhã (19 de outubro), às 15 horas.

Sublinhamos que os bilhetes são nominais e intransmissíveis, pelo que os dados fornecidos devem corresponder aos adeptos presentes no estádio. Recorde-se que, para este jogo, será permitida a venda de 15% da lotação (4500 lugares).

A prioridade será dada aos sócios com lugar anual e com a quota de setembro em dia. Os locais de venda são os habituais (bilheteiras do Estádio Municipal e as duas lojas oficiais). No momento da compra do bilhete, o associado terá de preencher e assinar um boletim epidemiológico.

Recorde-se que, no sábado, A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou que conseguiu um acordo com o ministério da Saúde e a DGS para mais três jogos teste com 15% de espectadores nas bancadas. Os três duelos são o Sporting de Braga-AEK Atenas e Benfica-Standard Liège, da Liga Europa, e o F. C. Porto-Olympiacos, da Liga dos Campeões, todos com 15% de espectadores nas bancadas.