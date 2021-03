Braga faz pedido ao árbitro João Pinheiro

JN Hoje às 10:27 Facebook

SAD minhota recorda derrota com o Benfica e recorda as atuações do árbitro em outros jogos. Deixa ainda um pedido ao juiz e ao Conselho de Arbitragem.

Na ressaca da derrota frente ao Benfica, por 2-0, o Braga critica a arbitragem de João Pinheiro na "newsletter" semanal, sublinhando a "decisão muito questionável (expulsão de Fransérgio, aos 39 minutos) a desestabilizar os pratos da balança" num jogo importante no ataque ao segundo lugar do campeonato.

"João Pinheiro é um árbitro com potencial, mas são demasiadas as vezes em que é infeliz com o SC Braga, como são prova os encontros desta época frente a F. C. Porto (1.ª jornada), Belenenses SAD (9.ª jornada), Moreirense (16.ª jornada) e, agora, Benfica (24.ª jornada)", lembra o clube minhoto.

A SAD também deixa uma pergunta no ar: "Será que o facto de João Pinheiro pertencer à A. F. Braga poderá, de algum modo, condicionar a forma como atua nos jogos do SC Braga? Aliás, este tipo de "caso" não seria inédito em Portugal..." Nesse sentido, os minhotos fazem um pedido: "Para o bem de todas as partes envolvidas, só vislumbramos uma de duas soluções: ou João Pinheiro faz uma séria reflexão e adota uma postura isenta nos jogos do SC Braga; ou então pede ao Conselho de Arbitragem que o dispense dos jogos que envolvam o nosso Clube"

O Braga analisa ainda o trabalho de arbitragem do jogo anterior ao Benfica, quando atuou em Famalicão, onde um penálti a favor do bracarense Ricardo Horta gerou muita discussão: "Por último, e de forma a encerrar de uma vez por todas as dúvidas no encontro com o Famalicão - que de repente passou a ser de interesse nacional -, desafiamos o Conselho de Arbitragem e a Sport TV a divulgarem as imagens do VAR, as quais validaram a decisão de Manuel Oliveira em assinalar penálti por falta de Gustavo Assunção sobre Ricardo Horta. Será uma excelente forma de defender a verdade desportiva e a própria arbitragem portuguesa... "