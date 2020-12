Braga fechado no hotel num país em que só com autorização do Governo se pode sair de casa

João Faria, em Atenas Hoje às 11:05 Facebook

A equipa minhota, que nesta quinta-feira joga com o AEK e pode qualificar-se já para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol, está confinada e só deixa a unidade hoteleira para o estritamente necessário. Uso de máscara é obrigatório e o incumprimento pode dar multa.

Rigor máximo na Grécia, no ataque à pandemia de covid-19, a obrigar o Sporting de Braga a seguir as regras locais e a salvaguardar a "bolha" imposta pela UEFA, para não ter problemas.

Há um mês que, em Atenas e no resto do país, para se sair de casa é necessário indicar o motivo, que o Governo avalia mediante contacto prévio, enviando depois, se for o caso, um SMS (mensagem escrita telefónica), "documento" fundamental para exibir, caso se seja abordado pelas autoridades policiais.

O Braga, que está em Atenas, como já esteve esta época em Zaporizhya (Ucrânia) e Leicester (Inglaterra), numa "bolha" seguindo as normas da UEFA, não precisa de autorizações especiais para se movimentar pela cidade, mas assumiu o compromisso de só o fazer para o absolutamente necessário: deslocações entre o aeroporto e o hotel, e entre o hotel e o estádio, para treinar e jogar. A equipa ocupa um piso exclusivo, na unidade hoteleira de cinco estrelas em que está instalada na capital helénica e prescindiu do passeio pelas redondezas, habitual em dia de encontro.

De modo geral, na Grécia, apenas as lojas tidas como essenciais, como supermercados e farmácias estão abertas, enquanto o ensino é somente presencial para creches e escolas primárias. O restante funciona à distância. O uso de máscara é obrigatório, com multa de 300 euros para prevaricadores e há indicações frequentes para que se salvaguarde o distanciamento social e se cumpram as normas de higiene.

O movimento, pelo menos na capital grega, ainda assim é considerável, mas nada como em outros tempos, em que nomeadamente o turismo era vital para a economia do país. Ao fim da tarde e à noite quase não se vê ninguém pelas ruas, com a segunda vaga do confinamento a ser levada muito a sério.

Certo é que, com uma população idêntica à portuguesa, a Grécia está a ter melhores resultados no combate à pandemia. Exemplos: tem três vezes menos casos de covid-19 diagnosticados e metade dos mortos do que Portugal...