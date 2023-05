Braga firma parceria com Desportivo da Huíla

JN Hoje às 15:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting de Braga assinou um acordo de parceria com o clube angolano Desportivo da Huíla, que tem base em Lubango, na província de Huíla.

O principal objetivo da parceria entre os dois clubes prende-se com a partilha de conhecimentos e recursos tendo em vista o desenvolvimento de ambas as entidades, bem como promover atividades de apoio social e cultural à comunidade.

Haverá ainda um intercâmbio de futebolistas e treinadores, assim como de profissionais afetos a áreas como a saúde ou de promoção de ações de solidariedade social.

PUB

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, visitou as instalações do Desportivo da Huíla e foi recebido pelo governador da província local, Nuno Mahapi Dala, e pelas restantes entidades políticas da região.

"É para o Sporting de Braga uma honra e um privilégio aprofundar relações com o futebol angolano e com o Desportivo da Huíla, mas também compreender a visão do senhor Governador Nuno Mahapi Dala, e a sua perceção de que o futebol e o desporto transformam a sociedade e são um motor do seu futuro", comentou o presidente do clube bracarense, que viajou para Angola na companhia de Hugo Vieira, vice-presidente e administrador da SAD arsenalista.

O Desportivo da Huíla é orientado pelo português Paulo Torres e conquistou, esta época, a Supertaça de Angola.