Braga foi a equipa portuguesa que mais contribuiu para o ranking da UEFA

Minhotos deram 14 pontos nesta contabilidade. Participação das equipas portuguesas na Liga Europa terminou na quinta-feira.

Na participação portuguesa nas provas europeias, o Braga foi a equipa nacional que mais contribuiu para o ranking luso na UEFA. A equipa minhota somou 14 pontos nesta contabilidade, seguida pelo Benfica (10) - teve bónus de quatro pontos por ter disputado a fase de grupos da Champions -, Sporting (10), Vitória de Guimarães (9,5) e F. C. Porto (8).

Nestas contas, a UEFA contempla um ponto por vitória e 0,5 pelo empate na fase de qualificação, enquanto na fase de grupos em diante os triunfos dão dois pontos e o empate um, no contributo dos clubes para o ranking europeu. Esta contabilidade é importante, pois define o número de clubes de cada país a ter entrada direta na Liga dos Campeões e na Liga Europa.

"Foi uma grande campanha de um grande clube: recorde de pontos, de receita e melhor ataque", explica Rui Mota, adjunto de Sá Pinto, referindo-se à campanha europeia do Braga na Liga Europa. "Foi conseguida num contexto em que tínhamos uma estrutura funcional, uma equipa técnica forte, e um grupo de jogadores de grande qualidade. Fico muito satisfeito por termos contribuído dessa forma para o ranking de Portugal na UEFA", completa.

Na fase a eliminar, o Braga saiu de cena aos pés do Glasgow Rangers, enquanto o Benfica, o F. C. Porto e o Sporting foram eliminados, respetivamente, pelo Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Basaksehir. Neste momento, Portugal ocupa o sexto lugar do ranking da UEFA, atrás da França, Itália, Alemanha, Inglaterra e Espanha.