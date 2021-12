Braga: Galeno em dúvida e dupla talismã à espreita do onze

João Faria Hoje às 21:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Carvalhal desfalcado na defesa e no miolo, para a visita ao Dragão. Seis baixas confirmadas na equipa minhota

Galeno acusou queixas musculares na perna esquerda, falhou o treino desta sexta-feira e está em dúvida para o jogo de domingo (20. 30 horas), no Dragão, frente ao F. C. Porto, da 14.ª jornada da Liga.

O ala brasileiro, que na quinta-feira, no empate (1-1) com o Estrela Vermelha, voltou à competição e foi o autor do golo do Braga, teve de sair por motivos físicos, a 25 minutos do fim, mas, segundo apurou o JN, não se trata de recidiva. Após o jogo com o Midtjylland (25 de novembro) acusara fadiga na perna direita, tendo pelo meio falhado dois desafios.