Braga ganha na apresentação aos sócios

JN/Agências Ontem às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O Braga ganho, esta sexta-feira à noite ao Celta de Vigo, por 2-1, no jogo de apresentação aos adeptos marcado pelo grande golo de Rodrigo Gomes.

Os minhotos fizeram globalmente um bom teste no último particular antes da receção ao Sporting (7 de agosto), na primeira jornada da Liga Portugal, com uma primeira parte mais ativa que a segunda, mas foi neste período que surgiu o momento do jogo.

Banza, ex-Famalicão, fez o primeiro golo da partida, aos 23 minutos, o veterano Iago Aspas, com uma carreira quase toda ligada ao Celta de Vigo, empatou no início da segunda parte (49), mas um espetacular golo de Rodrigo Gomes (86) deu a vitória aos bracarenses.

O Sporting de Braga apresentou-se com três reforços no "onze" inicial - Victor Gómez, Niakaté e Banza - e uma subida da equipa B, Álvaro Djaló.