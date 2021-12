Braga goleia em Arouca e fecha ano destacado no quarto lugar

JN/Agências Hoje às 21:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting de Braga goleou (6-0), esta quinta-feira, em Arouca na 16.ª jornada da Liga, triunfo que possibilitou aos bracarenses fecharem o ano destacados no quarto lugar e marcado por "hat-trick" de Vítor Oliveira.

A vitória dos "arsenalistas", segunda consecutiva, começou a desenhar-se muito cedo e, aos 26 minutos, já venciam por 3-0, depois dos golos de Vítor Oliveira aos cinco, 12 e 26 minutos, perante um Arouca que demorou a entrar no jogo e que somou o quarto embate seguido sem vencer na prova. Iuri Medeiros, aos 71, de grande penalidade, e Roger, aos 75 e 80, fecharam a contagem.

Com esta vitória, o Sporting de Braga reforçou o seu quarto lugar, somando agora 31 pontos, a seis do terceiro, o Benfica, que joga ainda hoje em casa do F. C. Porto, e com mais seis do que o Estoril Praia, quinto, enquanto o Arouca é 12.º, com 14 pontos.

Veja o resumo do jogo: