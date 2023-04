Braga goleia Nacional na Choupana e fica perto do Jamor

O Sporting de Braga venceu, nesta quarta-feira, na Choupana, o Nacional da Madeira, por 5-0, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol. A partida da segunda mão realiza-se na capital minhota, no próximo dia 25.

A equipa arsenalista colocou-se em posição de clara vantagem, na luta pelo apuramento para a final da Taça de Portugal de futebol. O atual terceiro classificado da Liga visitou o 15.º colocado da Liga 2 e goleou por 5-0, com dois golos apontados de grande penalidade.

Racic, que saiu do banco aos 20 minutos para render Castro, que acusou um problema físico, desfez o nulo apenas cinco minutos após ter entrado. Passe de Banza e o médio sérvio, num remate forte e colocado com o pé esquerdo, fez o 0-1.

Ainda antes do intervalo (41 minutos), Pizzi fez o segundo golo do Braga. Banza voltou a estar na jogada, rodando bem e o internacional português finalizou, com um chapéu sobre o guarda-redes Lucas França.

Na segunda parte, aos 53 minutos, Racic bisou, assinando o 0-3, de penálti, após falta de Clayton sobre Banza.

O 0-4 (76 minutos) surgiu novamente através de castigo máximo, desta feita apontado por Banza, a castigar uma falta sobre si, de Rafael Vieira.

Ao minuto 90 Banza também bisou, fixando o resultado final em 0-5. O avançado francês finalizou bem, à meia volta, após assistência de Pizzi.

O jogo da segunda mão está agendado para o próximo dia 25, no Estádio Municipal de Braga.

No outro confronto relativo às meias-finais da competição, o jogo Famalicão-F.C. Porto está marcado para 26 de abril, no reduto famalicense, estando a segunda mão, no Estádio do Dragão, no Porto, marcada para o dia 4 de maio.

A final da Taça de Portugal decorrerá a 4 de junho, no Estádio Nacional, em Oeiras.