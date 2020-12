Braga aplica chapa sete na Taça de Portugal

João Faria Hoje às 22:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa minhota apurou-se, na noite desta segunda-feira, para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, ao golear, no Estádio Nacional, em Oeiras, o Olímpico do Montijo, por 7-0, em jogo da quarta eliminatória da competição.

Num jogo totalmente dominado pelo Sporting de Braga, a equipa minhota assegurou a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal, goleando, com naturalidade, o Olímpico do Montijo, do Campeonato de Portugal, por 7-0, com a curiosidade de os golos terem sido apontados por sete jogadores diferentes.

Apesar de ter alterado quase meia equipa, mantendo o plano de gestão do plantel, Carlos Carvalhal cumpriu o que prometera, com a equipa a encarar com seriedade o jogo, frente ao 10.º classificado da série G do terceiro escalão nacional.

Os minutos iniciais mostraram bem o que se ia passar: domínio intenso do Braga, com o Olímpico do Montijo remetido à defesa. A resistência durou quase até à meia hora, mas depois, no espaço de dois minutos, tudo se alterou. Abel Ruiz desfez o nulo num bom remate e a seguir foi Paulinho, a desviar para o 2-0.

A eliminatória estava controlada pelo Braga que continuou a dominar e a dilatar a vantagem. Mesmo sem forçar muito, voltou a marcar, construindo a goleada, primeiro com Ricardo Horta a fazer o 3-0, na sequência de um canto, o que lhe permitiu igualar Mário, como o terceiro melhor marcador da história dos guerreiros do Minho.

Pouco depois, João Novais, de penálti, elevou para 4-0 e perto do fim, ainda surgiram mais três golos. O Braga chegou à "chapa 7", com tentos de Vítor Tormena, Galeno e Iuri Medeiros.