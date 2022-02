Braga iguala eliminatória e jogo vai para prolongamento

JN Hoje às 20:58 Facebook

O Braga vai decidir, esta quinta-feira, a passagem aos oitavos de final da Liga Europa no prolongamento, depois do 2-0 no final dos 90 minutos frente aos moldavos do Sheriff, que deixou a eliminatória igualada.

Sem espaço para falhar, os arsenalistas entraram com tudo esta noite no Municipal de Braga e até poderiam estar já a vencer por mais, face às oportunidades criadas.

O primeiro golo surgiu aos 17 minutos, por Iuri Medeiros, após assistência de Ricardo Horta.

O Braga continuou por cima do jogo, mas só voltaria a marcar aos 40 minutos, agora com Medeiros a serviu Horta para o 2-0, deixando a qualificação igualada.

No segundo tempo, o ascendente continuou a pertencer aos minhotos, mas apesar de monopolizarem as investidas à defensiva contrária o marcador não voltou a funcionar e o jogo foi para prolongamento.