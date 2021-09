Braga impõe-se ao Villarreal em jogo particular

JN Hoje às 22:51 Facebook

O Braga venceu esta sexta-feira à noite os espanhóis do Villarreal, vencedores da Liga Europa, por 3-2, em jogo particular disputado no Estádio de la Cerámica, em Espanha.

O encontro serviu para o treinador Carlos Carvalhal ver mais de perto os novos reforços. O central Diogo Leite, emprestado pelo F. C. Porto, entrou no "onze" titular e o avançado Chiquinho, cedido pelo Benfica, foi um dos suplentes utilizados.

Os minhotos entraram bem na partida e adiantaram-se no marcador aos 8 minutos, por Vítor Oliveira, aumentando aos 25 por Galeno. Aos 32 minutos o lateral Fabiano foi expulso e a partir daí o "submarino amarelo" reagiu e, já no segundo tempo, conseguiu igualar com dois tentos no espaço de quatro minutos, primeiro por Moi Gómez (52) e depois por Dani Raba (56).

Aos 73 minutos, os arsenalistas chegaram ao triunfo com um golo de Iuri Medeiros.