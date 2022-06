Braga inicia trabalhos com 23 jogadores

Susana Silva Hoje às 11:22 Facebook

O Braga, agora sob a orientação de Artur Jorge, deu esta quinta-feira início aos trabalhos de preparação da temporada 2022/23, com a realização dos habituais exames médicos e testes físicos.

No primeiro dia na nova época apresentaram-se apenas 23 jogadores - Matheus, Tiago Sá, Hornicek, Bogdan, Bernardo, Fabiano, Zé Carlos, Paulo Oliveira, Tormena, Bruno Rodrigues, Sequeira, Borja, Al Musrati, André Horta, Gorby, Lucas Mineiro, Castro, Iuri Medeiros, Rodrigo Gomes, Francisco Moura, Roger, Álvaro Djaló e Schurrle - pois Mario González, Abel Ruiz, David Carmo, Ricardo Horta, Vitinha e Dinis Rodrigues têm autorização para regressarem só em julho devido a terem estado ao serviço das seleções.

Até ao momento os arsenalistas apenas confirmaram a contratação do extremo Costinha, de 21 anos, ex-Académica.

Os testes físicos prolongam-se até sexta-feria, com o plantel a folgar no fim de semana e regressar segunda-feira para o primeiro treino no relvado.

Para a pré-época a formação minhota tem já agendados seis encontros particulares.

Eis o calendário de pré-época do Braga:

6 de julho: Oliveirense-Braga (Complexo Desportivo de Fão)

9 de julho: Vizela-Braga (Complexo Desportivo de Fão)

12 de julho: Arouca-Braga (Complexo Desportivo de Fão)

15 de julho: Middlesbrough-Braga (Algarve)

20 de julho: Nice-Braga (Algarve)

23 de julho: Portimonense-Braga (Algarve)