Braga, J. Marques e speaker do F. C. Porto com processos disciplinares

JN Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O S. C. Braga, o diretor de comunicação Francisco J. Marques e o speaker Fernando Saúl, ambos do F. C. Porto, foram alvos de processo disciplinar, pode ler-se no comunicado divulgado esta quarta-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Os minhotos foram alvo da instauração da ação devido "a declarações proferidas em newsletter de sociedade desportiva com repercussão na comunicação social, sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração, nomeadamente de agentes de arbitragem", pode ler-se no documento.

A newsletter foi publicada após a receção ao Benfica, que os arsenalistas perderam por 2-0 e que ficou marcada pela expulsão de Fransérgio. No final do encontro, o presidente do clube, António Salvador foi à sala de Imprensa tecer duras criticas à arbitragem de João Pinheiro.

Francisco J. Marques está sob a alçada do CD na sequência de "declarações proferidas na comunicação social, sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração, nomeadamente de agentes de arbitragem".

O processo disciplinar a Fernando Saúl surgiu "na sequência de participação disciplinar apresentada pela Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD, tendo por objeto publicações partilhadas em redes sociais".

Em causa estão insultos ao internacional português Cristiano Ronaldo e família, após a eliminação da Juventus da Liga dos Campeões às mãos do F. C. Porto.

Também João Pica, jogador do Académico de Viseu, e a Ramiro Sobral, diretor geral dos viseenses, foram alvo de ação disciplinar por "declarações proferidas em redes sociais sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem".