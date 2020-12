Plantel do Braga já chegou a Atenas

João Faria em Atenas Hoje às 19:34 Facebook

O Braga já chegou a Atenas, após uma viagem tranquila de três horas e 40 minutos, num voo charter fretado a uma companhia britânica. Céu limpo e nove graus positivos, à chegada da equipa ao Aeroporto Internacional de Atenas.

Segue-se o transfer, de autocarro, para o hotel, seguido de alojamento. A equipa treina quarta-feira às 18 horas portuguesas (menos duas do que na Grécia), no Estádio Olímpico de Atenas, palco do jogo de quinta-feira (17.55 horas, SportTV1).

Antes disso, o treinador Carlos Carvalhal e um jogador fazem a antevisão do encontro. O Braga trouxe 24 jogadores a Atenas, tendo ficado de fora, devido a lesão, Gaitán, Moura e Rui Fonte. A comitiva do Braga, composta por 60 pessoas, é liderada pelo presidente do clube, António Salvador.

Confira a lista de convocados:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Rogério e Rui Hornicek

Defesas: Zé Carlos, Esgaio, Sequeira, Tormena, David Carmo, Raul Silva, Bruno Viana

Médios: Al Musrati, Castro, André Horta, João Novais e Fransérgio

Avançados: Hernâni, Galeno, Iuri Medeiros, Abel Ruiz, Schettine, Ricardo Horta, Rodrigo Gomes e Paulinho