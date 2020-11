Braga já chegou a solo inglês

João Faria, em Inglaterra Hoje às 13:22 Facebook

O S. C. Braga, que na quinta-feira encontra o Leicester na Liga Europa, já chegou a Inglaterra.

Céu limpo e dez graus positivos. Foi o que encontrou o charter do Braga, com 60 pessoas na comitiva, na chegada a Nottingham, Inglaterra, onde aterrou por volta das 13 horas desta quarta-feira. A viagem de avião foi de 2.15 horas, tranquila, num voo que até saiu 10 minutos mais cedo do que o previsto de Pedras Rubras, face ao pouco movimento no aeroporto.

Segue-se meia hora de autocarro até Leicester, onde, na quinta-feira, os minhotos defrontam a equipa da casa (20 horas, SportTV1), para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

A equipa vai alojar-se num hotel e às 20 horas desta quarta-feira treina, no estádio do Leicester.