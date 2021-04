Braga "liminarmente contra" Superliga europeia

JN/Agências Hoje às 20:32 Facebook

O S. C. Braga manifestou-se esta segunda-feira "liminarmente contra a criação da Superliga Europeia", por entender que o futebol não pode ser dividido entre "clubes ricos e os restantes" e aponta uma contradição aos três grandes portugueses.

"O Sporting de Braga é liminarmente contra a criação da Superliga Europeia, pois entende que o futebol não poderá nunca ser dividido entre os clubes ricos e os restantes", afirmou à agência Lusa fonte oficial do clube liderado por António Salvador.

Segundo a mesma fonte, "esta foi, aliás, uma posição amplamente manifestada ao longo de todo o processo que visou a centralização dos direitos televisivos em Portugal".

"Por isso, não deixa de ser curioso ver os clubes que se mostraram contra a centralização em Portugal [Benfica, Sporting e F. C. Porto] virem agora indignar-se com esta situação. É, no mínimo, irónico", conclui.