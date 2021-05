Braga: Livro do centenário quer ser o melhor do país

Guilherme Soares Hoje às 10:14 Facebook

Obra mais completa alguma vez feita sobre a história do Braga, que o JN antecipa, terá duas versões.

É esta segunda-feira apresentado, no Teatro Circo, o Livro do Centenário - História do Sporting Clube de Braga, obra mais completa de sempre do clube bracarense que inclui um anexo estatístico jamais compilado. "É o melhor trabalho alguma vez desenvolvido por um clube em Portugal", defende o presidente arsenalista, António Salvador, na mensagem de introdução do livro, cujo prefácio é do presidente da República, sócio e adepto do clube bracarense, Marcelo Rebelo de Sousa.

O livro aborda a história do clube desde os anos da fundação, tema que suscita discussão no seio dos adeptos e dos próprios autores, João Miguel Fernandes, informático e professor catedrático na Universidade do Minho, e Eduardo Pires de Oliveira, investigador no âmbito da História da Arte e especialista sobre Braga e Minho. Se Oliveira defende 1921, porque é a partir daí que "ganha personalidade jurídica" com o visto do Governo Civil de Braga, Fernandes lembra o documento oficial do clube, que descobriu nos arquivos do Comité Olímpico Português, que aponta 20 de março de 1919 como data fundacional.