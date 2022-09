Braga marca nos descontos e vence Vitória de Guimarães no dérbi do Minho

O Braga venceu (1-0), este sábado, na Pedreira, o Vitória de Guimarães em jogo a contar para a quinta jornada da Liga. Moreno, técnico dos vimaranenses, foi expulso e Vítor Tormena marcou o único golo do encontro aos 90+8.

Foi um dérbi intenso, tal como prometia. Num jogo também marcado pela expulsão de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, a vitória acabou por sorrir aos arsenalistas. Depois de Ricardo Horta ter falhado uma grande penalidade, Vítor Tormena, já nos descontos, aproveitou um livre do internacional português para, de cabeça, dar os três pontos ao Braga.

Com este triunfo, o quarto consecutivo, o Sporting de Braga continua em segundo lugar no campeonato, com 13 pontos, a dois do líder Benfica, enquanto o Vitória de Guimarães somou a terceira derrota seguida e está em nono, com seis pontos.

Veja o golo e os casos do jogo: