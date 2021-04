Braga melhora e Sporting piora após transferência de Paulinho

João Faria Hoje às 14:07 Facebook

Paulinho marcou 63 golos em 153 jogos oficiais pelo Sporting de Braga, mas desde que deixou a "pedreira" e rumou ao Sporting, não só a equipa minhota passou a marcar mais, como os leões baixaram de rendimento, na concretização.

No dia em que o ponta de lança regressa a Braga, para disputar um jogo de grande importância nas contas do título, pode concluir-se que o clube arsenalista, três meses após a transferência do avançado, tem mais motivos para estar satisfeito do que o opositor. A componente de negócio satisfez o objetivo da SAD dos guerreiros, que aspira a fazer, pelo menos, uma transferência do género por ano e não o fizera no último verão: 16 milhões de euros por 70% dos direitos económicos do avançado, com a mudança definitiva de Borja para o Minho (avaliada em três milhões de euros), mais a cedência de Sporar, com os leões a pagarem os salários do ponta de lança, até final desta época. Curiosamente, o lateral colombiano já marcou um golo, o mesmo pecúlio de Paulinho pela equipa leonina, enquanto o atacante esloveno, que hoje não pode jogar, já marcou por três vezes.

Só contabilizando os jogos da Liga, até à saída de Paulinho, o Braga tinha 24 golos em 15 jogos (média de 1,6 golos), sendo que nos 13 desafios posteriores apontou 25 golos (média de 1,92).