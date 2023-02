Braga: missão difícil, mas não impossível

Eduardo Pedrosa Costa, em Florença Hoje às 09:00 Facebook

Artur Jorge pede menos erros do que na primeira mão. Al Musrati de fora por gestão. Italianos analisados à lupa.

Os arsenalistas defrontam hoje, às 20 horas, a Fiorentina na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência. A derrota sofrida em Braga, na semana passada, por 4-0, torna a missão difícil, mas não impossível na viagem a Itália, onde são esperados cerca de 300 adeptos minhotos que serão brindados por uma temperatura amena.

"Temos a consciência da dificuldade da tarefa que temos pela frente. Vamos procurar ser competitivos e entrar para ganhar o jogo, essa é a minha prioridade", começou por dizer Artur Jorge, na antevisão à partida. O treinador do Braga não quer fazer nenhuma promessa caso os minhotos consigam reverter o resultado, por fazer parte do trabalho de treinador "olhar para cada jogo com a mesma ambição". "Quando digo que é uma tarefa difícil, não digo que é impossível. Vamos ter de cometer menos erros do que no primeiro jogo, porque isso foi um dos fatores que condicionou o resultado", acrescentou.