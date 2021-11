Braga: Montaria aos lobos exige astúcia guerreira

João Faria, em Herning Hoje às 19:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Versatilidade do ataque e a força física são armas do Midtjylland, próximo adversário do Braga na Liga Europa. O frio é outra dificuldade a ter em conta.

O Midtjylland, que amanhã (17.45 horas, na SIC/Sport TV1) recebe o Sporting de Braga, em jogo da quinta jornada do Grupo F da Liga Europa, tem na versatilidade do ataque e na força física as armas principais.

"É uma equipa focada em atacar e que, mesmo privilegiando o futebol apoiado, tem também na questão física um dos principais argumentos", indica, ao JN, Pedro Ferreira, futebolista português que joga no Aalborg, quinto classificado da SuperLiga dinamarquesa, prova que é liderada pelo Midtjylland, próximo adversário europeu dos guerreiros do Minho.