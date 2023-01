Braga motivado para dérbi "especial" mas sem cair em "facilitismos"

Guilherme Soares Hoje às 19:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O Braga atravessa uma melhor fase que o V. Guimarães, depois das vitórias sobre o Benfica e Santa Clara, sendo segundo classificado no campeonato, enquanto os rivais são sextos e não vencem há cinco jogos. Mas Artur Jorge quer a equipa focada no dérbi para a Taça de Portugal e deixou o aviso aos jogadores para que não haja "facilitismos".

O técnico entende que os atletas têm sabido "lidar com as emoções" e têm feito "embala e motiva". Do jogo do campeonato, na Pedreira, na quinta jornada da Liga, com o triunfo sofrido a cair para os bracarenses, com um golo tardio de Tormena aos 90+8 minutos, Artur Jorge recorda um "jogo equilibrado em termos de resultado final porque, na verdade", o Braga teve "maior ascendente". "Sei bem das dificuldades que tivemos para vencer esse jogo, estamos identificados com isso, não podemos de forma alguma cair em qualquer tipo de facilitismo. Esperamos um jogo difícil. É um derby, um jogo com caráter especial, também por ser a eliminar", frisou.

Artur Jorge deixou elogios ao V. Guimarães, notando ter o "máximo respeito" pela equipa de Moreno e destacando o "potencial coletivo e individual" dos vitorianos. "Vale claramente pelo seu coletivo", disse, não deixando de frisar o percurso da equipa arsenalista nos últimos oito jogos, com sete vitórias e uma derrota (5-0 com o Sporting).

PUB

O técnico não quis adiantar se vai apostar na baliza em Tiago Sá, que tem sido o titular na Taça de Portugal, e recusou ainda revelar o que assinaria por baixo: o segundo lugar, que ocupa atualmente na I Liga, ou a conquista da "Taça". "O que interessa neste momento é vencer o V. Guimarães para poder seguir em frente na Taça de Portugal", disse.

O dérbi do Minho tem início marcado para as 18.45 horas de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, e será arbitrado por Artur Soares Dias (Porto).