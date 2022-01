Braga: Mudanças radicais desde o arranque

João Faria Hoje às 20:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Da equipa inicial que bateu o Marítimo na ronda inaugural da Liga só cinco jogadores podem repetir a titularidade, no jogo do próximo sábado.

Passaram-se pouco mais de cinco meses, desde que, a 7 de agosto, a equipa de Carlos Carvalhal se estreou na Liga 2021/22, vencendo por 2-0, no reduto do Marítimo, golos de Raul Silva e de Ricardo Horta.

Muita coisa mudou e por vários motivos, algo que foi obrigando o técnico do Braga a redefinir prioridades e a pensar em alternativas.

Só Matheus, Fabiano, Paulo Oliveira, Ricardo Horta e Mario González poderão repetir a titularidade, no jogo de sábado (18 horas), em Braga, da 18.ª jornada. Sequeira (lesionado) e Al Musrati (castigado) são duas das baixas, a que se juntam as transferências de Fransérgio e de Fábio Martins, além das dispensas de Lucas Piazon e de Raul Silva.