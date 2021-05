Braga multa Sporar por comentário em publicação de Feddal

JN Hoje às 19:33 Facebook

O avançado do Braga foi multado pelo clube minhoto depois de deixar um comentário na publicação de Feddal, defesa do Sporting, que irritou os adeptos.

Pouco depois do jogo com o Nacional em Alvalade, que o Sporting venceu (2-0), Feddal fez uma publicação no Instagram, com uma fotografia em que festejava o golo que marcou diante dos madeirenses: "Jogo difícil mais três pontos importantes!! Bora malta", escreveu o defesa marroquino.

Andraz Sporar, cedido pelo clube de Alvalade ao Braga até ao final da época, decidiu deixar um comentário na publicação - "Está a chegar, irmão" -, frase que deixou os adeptos dos arsenalistas irritados e levou o Braga a multar o esloveno, por ter quebrado os regulamentos internos do clube.

Perante a polémica, Feddal decidiu fazer outra publicação para defender o ex-companheiro de equipa. "É uma piada que eu e o Sporar fazíamos quando ele estava connosco. Falhei alguns golos nos treinos e ele dizia-me sempre: "Estás mais perto, irmão. Está a chegar". É disso que se trata a mensagem de apoio dele, não têm que criar expectativas", escreveu.