O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou, esta terça-feira, o Braga em 3898 euros, na sequência da agressão a um fotógrafo da Global Media.

O episódio ocorreu num elevador do Estádio Municipal de Braga, depois do encontro entre minhotos e Arouca, a 9 de fevereiro.

Segundo o documento do CD, o Braga apresentou a "confissão integral e sem reservas à qual foi dada eficácia com as consequências regulamentares".