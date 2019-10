Braga na máxima força para embate com Besiktas

Hoje às 17:05 Facebook

O Braga apresenta-se na máxima força, esta quinta-feira, pelas 17.55 horas, na Turquia, para o encontro com o Besiktas, na terceira jornada do Grupo K da Liga Europa.

O árbitro espanhol Alejandro Hernández dirige a partida no estádio Vodafone Park, em Istambul. Os arsenalistas lideram o grupo com quatro pontos, os mesmos dos eslovacos do Slovan Bratislava.

Eis os "onze" titulares:

BESIKTAS: Karius; Necip Uysal, Vida, Roco e Rebocho; Elneny e Oguzhan Ozyakup; Boyd, Ljajic e Caner Erkin; Guven Yalcın

Treinador: Abdullah Avci

Suplentes: Yuvakuran, Umut, Kaya, Hutchinson, Lens, Kartal Yilmaz e Erdem Secgin

BRAGA: Matheus; Esgaio, Bruno Viana, Pablo e Sequeira; Palhinha, André Horta, Novais e Ricardo Horta; Galeno e Paulinho

Treinador: Ricardo Sá Pinto

Suplentes: Eduardo, Wallace, Agbo, Diogo Viana, Wilson Eduardo, Rui Fonte e Trincão