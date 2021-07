Braga não vai além do empate contra o Farense

Bernardo Monteiro Ontem às 23:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jogo bastante equilibrado, entre Braga e Farense, resultou num empate a zeros no Estádio de São Luís, naquele que foi mais um passo na preparação dos "Gverreiros" para o embate da Supertaça contra o Sporting, a 31 de julho, o primeiro encontro oficial de 2021/22.

Apesar de a equipa algarvia disputar a Liga 2 na nova temporada deixou bons indícios neste amigável de pré-época. Sempre combativa e sem medo de arriscar no último terço, os Leões de Faro proporcionaram um belo jogo, com Madi Queta e Pedro Henrique em destaque, sendo os principais agitadores do ataque do Farense.

No Sporting de Braga os principais destaques do onze titular foram a presença do ala esquerdo de 15 anos, Roger Fernandes, e do reforço Tiago Esgaio na ala oposta. Mario Gonzalez também deu muito trabalho à defensiva adversária mas foram sempre os comandados de Jorge Costa a criar a maior parte do perigo, valendo uma super exibição do bracarense Matheus para segurar o nulo na partida.

Onze do Sporting de Braga: Matheus; Sequeira, Paulo Oliveira e Bruno Rodrigues; Tiago Esgaio, André Castro, Ali Musrati e Roger Fernandes; Fábio Martins, Ricardo Horta e Mario Gonzalez

Onze do Farense: Rafael Defendi; Alex Pinto, Eduardo Mancha, Bura e Abner; Amine, Isidoro e Lucca; Vasco Lopes, Madi Queta e Pedro Henrique