Braga no Dragão para igualar recorde de vitórias

Vasco Samouco Hoje às 20:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Proeza de 2011/12, quando Leonardo Jardim era o treinador, pode ser repetida pela equipa de Artur Jorge, dez anos depois.

A protagonizar um dos melhores inícios de época de sempre, a equipa de Artur Jorge vai ao Dragão moralizada, com as expectativas e o otimismo em alta, e com a possibilidade de igualar a melhor série de vitórias consecutivas da história do clube. Tendo em conta todas as competições, os braguistas ganharam os últimos oito jogos disputados e precisam de mais um triunfo para repetir o feito alcançado há mais de dez anos, quando o treinador era Leonardo Jardim.

Assim, o confronto frente ao F. C. Porto, marcado para sexta-feira (21.15 horas), tem um aliciante extra para o Braga, que ainda não perdeu esta temporada, tendo apenas empatado um dos nove jogos que disputou (3-3 com o Sporting). A mancha neste percurso praticamente imaculado aconteceu logo no primeiro jogo oficial, seguindo-se as tais oito vitórias seguidas que, deste modo, colocam os arsenalistas às portas de uma proeza que só aconteceu em 2011/12. Aí, entre campeonato e Taça da Liga, o Braga acumulou nove triunfos consecutivos, antes de ser travado pelo Besiktas na Liga Europa.