Braga obrigado a fazer oito mil quilómetros

Minhotos enfrentam período de cinco viagens seguidas. Para já têm um empate e uma vitória.

A equipa arsenalista, que amanhã (18 horas), joga na Amoreira, com o Estoril, para a décima jornada da Liga, está a enfrentar uma série inédita de cinco encontros fora, em três competições distintas. A sequência começou na Bélgica, no dia 13 deste mês, com um empate frente ao Saint-Gilloise (3-3), em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Seguiu-se, três dias depois, uma deslocação a Felgueiras, onde a equipa minhota venceu por 2-1, a formação da Liga 3, em jogo para a Taça de Portugal. A série prossegue amanhã, na Amoreira e terá continuidade, ainda este mês, com deslocação à Alemanha (dia 27), para enfrentar o Union Berlin, em mais um jogo para a segunda competição europeia de clubes.

A sequência terminará no dia 30, com uma curta viagem a Barcelos, para medir forças com o Gil Vicente, em jogo do campeonato.