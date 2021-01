Braga oficializa a contratação de Lucas Piazon

JN Hoje às 11:26 Facebook

Médio brasileiro jogou no Rio Ave e tinha contrato com o Chelsea. Assina contrato até 2025.

Lucas Piazon, médio ofensivo brasileiro de 26 anos, é o novo reforço do SC Braga. As qualidades do jogador eram muito apreciadas por Carlos Carvalhal, técnico que o orientou no Rio Ave, e a contratação do futebolista aumenta o leque de opções para o meio-campo. O interesse do futebolista já tinha sido adiantado pelo JN no mês passado e a contratação consumou-se agora na reabertura do mercado de transferências como era desejo dos responsáveis minhotos.

O jogador tem uma vasta experiência e acumula passagens pelo Chelsea (Inglaterra), Málaga (Espanha), Vitesse (Holanda), Eintracht Frankfurt (Alemanha), Reading e Fulham (Inglaterra), Chievo (Itália) e Rio Ave. É a sétima contratação do Braga na presente época. Lucas Piazon assinou contrato até 2025.