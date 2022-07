Braga oficializa Diego Lainez como reforço

JN Hoje às 21:14 Facebook

O Braga oficializou esta noite de sexta-feira a contratação do extremo mexicano Diego Lainez, cedido pelos espanhóis do Bétis.

"Diego Lainez é reforço do SC Braga. O extremo mexicano chega proveniente do Real Bétis cedido por empréstimo, com opção de compra de 7 milhões de euros. A mais recente contratação dos Gverreiros do Minho soma 20 internacionalizações pela seleção principal do México", escreveu o clube minhoto na nota publicada no site oficial.

Diego Lainez, de 22 anos, é o quarto reforço da equipa comandada por Artur Jorge.