Braga oficializa reforço e Paulo Fonseca já está em Lille

Sikou Niakaté foi oficializado como reforço do Braga, por empréstimo do Guingamp, num dia em que Paulo Fonseca chegou a Lille para se tornar treinador principal do emblema francês e que viu ainda Tobias Figueiredo mudar de equipa no segundo escalão inglês.

Braga: Sikou Niakaté foi oficializado como reforço do Braga. O defesa central chega proveniente do Guingamp, que o cedeu por empréstimo até ao final da temporada, num acordo que contempla uma opção de compra. O mais recente reforço dos arsenalistas cumpriu parte da formação no PSG e, enquanto profissional, passou por Valenciennes, Guingamp e Metz, por quem disputou 12 jogos na Ligue 1, na temporada passada. "O Braga é o passo certo para a minha carreira. Estou ansioso por começar", disse o atleta.

Varzim: Latón, médio de 23 anos, foi oficializado como reforço do Varzim. O jogador assinou por duas temporadas. Tem passagens por Sintra Football e Estrela da Amadora.

Sp. Covilhã: O emblema beirão confirmou duas chegadas esta terça-feira. Zé Tiago, de 33 anos, que regressa ao clube onde passou de 2014 a 2016 e Jorginho, lateral de 24 anos formado no Benfica que atuava na equipa sub-23 do Famalicão.

Mónaco: Takumi Minamino vai reforçar os franceses do Mónaco até junho de 2026, deixando os ingleses do Liverpool após dois anos e meio de ligação. O internacional nipónico em 42 ocasiões foi companheiro de equipa do português Diogo Jota nos "reds", mas nunca conseguiu assumir-se como titular indiscutível, tendo sido emprestado ao Southampton na segunda metade da época 2020/21. "É uma grande alegria para mim ingressar no AS Monaco. Estou feliz por fazer parte do projeto do clube, que terminou no pódio [da Ligue 1] duas vezes seguidas e é um dos mais reconhecidos de um campeonato emocionante", manifestou o extremo, citado pelo clube.

Lille: O treinador português já está em Lille para assinar contrato e voltar ao ativo. De acordo com a imprensa francesa, o técnico vai assinar por duas temporadas com o décimo classificado da última edição da Ligue 1, clube que conta com Renato Sanches, José Fonte e Tiago Djaló no plantel.

Arsenal: Gabriel Jesus já está em Londres, onde vai assinar um contrato de cinco anos para reforçar o Arsenal. O brasileiro deixa o Manchester City.

Chelsea: Raphinha, ex-Sporting e V. Guimarães que está vinculado ao Leeds, está próximo de rumar ao Chelsea, depois de o emblema londrino ter apresentado uma proposta na casa dos 70 milhões de euros, antecipando-se a Arsenal e Barcelona.

Hull City: O emblema do segundo escalão inglês confirmou a contratação do português Tobias Figueiredo. O central assinou contrato até 2024, com mais uma temporada de opção, colocando ponto final na relação de quatro anos que tinha com o Nottingham Forrest.