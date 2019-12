Braga passa com distinção em Bratislava e é cabeça de série

Ontem às 22:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O Braga garantiu esta quinta-feira o primeiro lugar do Grupo K da Liga Europa, ao ganhar, por 4-2, no terreno dos eslovacos do Slovan Bratislava, na sexta e última jornada.

Andraz Sporar, aos 42 minutos, adiantou os da casa, mas dois minutos depois Rui Fonte deixava tudo igualado a uma bola, resultado com que se atingiu o intervalo.

No segundo tempo foram novamente os eslovacos a colocarem-se na frente do marcador, por Rharsalla (70 minutos), contudo, a reação dos minhotos foi novamente pronta, com Tricão, aos 72, a empatar e três minutos volvidos a darem a volta à partida com um autogolo de Vasil Bozhikov. Já nos descontos, Paulinho fez o quarto tento dos arsenalistas.

Na classificação do grupo, o Braga, que já estava apurado, garantiu a primeira posição, com 14 pontos, mais um do que os ingleses do Wolverhampton, comandados pelo português Nuno Espírito Santo, que venceram, em casa, os turcos do Besiktas, por 4-0. Os eslovacos somaram quatro pontos e os turcos três.

Com este desfecho, a equipa de Ricardo Sá Pinto é cabeça de série e integra o Pote 1 do sorteio dos 16 avos de final, que terá lugar na segunda-feira, pelas 12 horas, em Nyon, Suíça.