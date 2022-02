Braga: passar a fasquia dos 50 milhões de euros e voltar aos oitavos

Após ter ficado em segundo lugar no Grupo F e falhado o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, a equipa arsenalista tem, neste play-off frente aos moldavos do Sheriff, cuja primeira mão se joga na quinta-feira, a derradeira chance de se qualificar, acabando com um jejum que dura desde 2015/16 e, simultaneamente, juntando mais 1,2 milhões de euros aos cofres da sociedade desportiva.

Depois de um ano sabático (2014/15), o Braga voltou às competições europeias em 2015/16, tendo, sob o comando de Paulo Fonseca, alcançado os quartos de final da Liga Europa, a segunda melhor prestação de sempre, só superada por Domingos Paciência, técnico da equipa finalista vencida em 2010/11, após o desvio da Champions.

Desde que regressaram às provas da UEFA, os guerreiros já arrecadaram 49,55 milhões de euros, pelo que, em caso de sucesso no play-off com o Sheriff, passarão a barreira dos 50 milhões de euros, pois o prémio de apuramento vale 1,2 milhões.