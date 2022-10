Braga perde com o Chaves e sofre terceira derrota consecutiva

Ontem às 22:33 Facebook

Depois das derrotas frente a F.C. Porto e Saint-Gilloise, o Braga perdeu este domingo frente ao Chaves por 1-0, em encontro da nona jornada da Liga

É uma vitória inédita do Chaves, que nunca havia vencido em Braga, conseguida com um golo de Héctor Hernández logo aos dois minutos.

O Braga procurou o golo na segunda metade, mas foi incapaz de empatar a partida. Com este resultado, o Braga continua no terceiro posto, mantendo-se com 19 pontos, agora a seis do líder Benfica e três do F.C. Porto. O Chaves sobe a 10.º, com 12 pontos.

