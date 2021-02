Braga perde e complica tarefa na viagem a Roma

JN Hoje às 19:53 Facebook

O S. C. Braga perdeu, esta quinta-feira, na receção à AS Roma, por 2-0, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, complicando a continuidade na prova.

Um golo do avançado bósnio do conjunto italiano, logo aos 5 minutos, deixou a equipa minhota em desvantagem cedo.

Contudo, os arsenalistas reagiram bem, tentaram dar a volta à partida, tiveram algumas oportunidades, mas pecaram na finalização.

Por seu lado, os romanos, treinados pelo português Paulo Fonseca, dividiram as situações de perigo e foram mais eficazes no último terço do terreno, acabando por aumentar a vantagem, aos 86 minutos, por Mayoral.

A segunda mão está marcada para o próximo dia 25 de fevereiro, pelas 20 horas, em Roma.