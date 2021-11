Braga perde e decide qualificação em casa

JN Hoje às 19:40 Facebook

O Braga perdeu esta quinta-feira, por 3-2, no recinto dos dinamarqueses do Midtjylland, na quinta jornada do Grupo F da Liga Europa, e está obrigado a vencer o Estrela Vermelha no último jogo para garantir a presença na fase a eliminar.

Mau começo para os minhotos, que sofreram o primeiro golo logo aos 2 minutos, pelo central Sviatchenko, no seguimento de um lançamento lateral.

Apesar do percalço, a equipa comandada por Carlos Carvalhal reagiu, foi à procura do empate, que chegou perto do intervalo por Ricardo Horta, após grande passe de Iuri Medeiros.

Veja o golo de Ricardo Horta (1-1):

Logo no recomeço, novo balde de água fria para os guerreiros, com o tento do Midtjylland, apontado por Isaksen, aos 48.

Os arsenalistas foram para a frente, criaram algumas situações de perigo, mas a mais perigosa de todas pertenceu aos dinamarqueses, numa desmarcação de Isaksen, que entrou na área, driblou os defesas bracarenses e atirou forte à barra para alívio do conjunto português.

O Braga nunca baixou os braços, e o médio Galeno igualou a partida, aos 85 minutos, após remate fantástico pela esquerda, com a bola a bater na barra e entrar.

Veja o golo de Galeno (2-2):

Quando a igualdade parecia certa, Diogo Leite fez penálti, que Evander se encarregou de converter, dando nova vantagem à equipa da casa.

Com esta derrota, e com o triunfo do Estrela Vermelha frente ao Ludogorets (1-0, com golo de Ivanic), os braguístas foram ultrapassados na tabela pelos sérvios, adversários da última ronda, num jogo que os portugueses estão obrigados a vencer para seguirem direto para os oitavos de final.

Com os três primeiros separados por um ponto - Estrela Vermelha com 10, Braga com 9; e Midtjylland com 8 - está tudo em aberto para a última jornada.

Uma vitória garante aos minhotos o primeiro lugar do Grupo F. Se empatarem ou perderem só asseguram o segundo lugar se os dinamarqueses não ganharem aos búlgaros, pois em caso de igualdade pontual a equipa do Minho tem vantagem no confronto direto (vitória caseira por 3-1).

A última jornada está marcada para dia 9 de dezembro, pelas 20 horas.