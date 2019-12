Ontem às 22:37 Facebook

O lanterna-vermelha Desportivo das Aves venceu, este sábado, o Sporting de Braga por 1-0, somando o segundo triunfo na Liga, na 13.ª jornada.

Um golo do iraniano Mohammadi, aos oito minutos, na marcação de um livre direto, foi suficiente para os anfitriões voltarem a vencer na prova, o que acontecera apenas na segunda ronda, em 18 de agosto (3-1 na receção ao Marítimo), seguindo-se uma série de 10 derrotas consecutivas.

O Aves manteve-se no 18.º e último lugar, com seis pontos, a cinco da primeira equipa em zona de manutenção (Portimonense, em 16.º), enquanto o Braga permanece na quinta posição, com 18, em igualdade com Tondela e Boavista, todos a dois do Sporting, quarto colocado, com menos um jogo disputado.

Veja o resumo do jogo: