Braga pinta Berlim de vermelho e branco

Clube minhoto vai ter o apoio de 600 adeptos no jogo desta quinta-feira com o Union Berlin, a contar para a Liga Europa.

O centro de Berlim está pintado de vermelho e branco, as cores do Braga, que hoje defronta o Union Berlin, na fase de grupos da Liga Europa. São aguardados 600 emigrantes portugueses na capital alemã, onde esta quinta-feira, muito deles se fizeram sentir com cânticos de apoio aos guerreiros. Francisco Vilaça, de 50 anos, até fez uma música para a equipa minhota e tem fé "numa vitória por 1-0".

Se o Braga vencer esta quinta-feira garante o segundo lugar e avança para o play-off da Liga Europa, um dos objetivos do clube presidido por António Salvador que em 2010/11 até chegou ao final da competição, tendo perdido o troféu para o F. C. Porto. Hugo Conceição, de 44 anos, acredita que os guerreiros estão "em condições de passar" à fase seguinte da prova e também está em Berlim para apoiar a equipa.

Em Berlim vivem cerca de sete mil portugueses e hoje o coração de todos estará a bater pelo Braga.