Braga pondera agir judicialmente contra empresa que trata do relvado

Apesar de ter sido recentemente substituído, o relvado do estádio municipal de Braga já não está nas melhores condições como se viu ontem no jogo com o Sporting, no campeonato.

Nesse sentido, segundo apurou o JN, o Sp. Braga admite, em última instância, agir judicialmente contra a RED, empresa responsável pelo relvado do recinto, caso as más condições do piso se mantenham.

A RED semeou o relvado do Estádio Municipal de Braga assim como os tapetes verdes da cidade desportiva e é ainda responsável pela manutenção do piso.