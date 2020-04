Braga procura dar exemplo no regresso aos treinos

Arnaldo Martins Hoje às 09:51 Facebook

Minhotos efetuam testes à Covid-19 e voltam ao trabalho depois de domingo. Todos preparam retorno ao campo.

É mais um passo para o regresso da bola em Portugal. O Sporting de Braga submeteu o plantel e staff a dois testes, um com zaragatoa para testar infeção ativa e outro serológico para testar imunidade à Covid-19, e, depois de amanhã, regressa ao trabalho de campo, com medidas de segurança no combate à pandemia.

Quase um mês e meio depois da paragem competitiva, devido ao coronavírus, os minhotos vão voltar à cidade desportiva, embora de forma individualizada, naquela que deverá ser a nova realidade de todos os clubes.