Braga quer fechar fase de grupos com triunfo frente ao Zorya

João Faria Hoje às 13:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Já qualificada para os 16 avos de final, a equipa arsenalista ainda aspira a vencer o grupo G, mas o técnico Carlos Carvalhal já faz um balanço muito positivo da participação na competição.

Na antevisão do jogo desta quinta-feira (20 horas, SportTV), frente ao Zorya, da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga Europa, o treinador do Sporting de Braga mostrou-se "orgulhoso" com o percurso da equipa que dirige.

"Estou orgulhoso com o grupo e o trabalho realizado até ao momento. Disse logo no início que este era um grupo para ser disputado até ao último jogo. Enganei-me porque o Braga fez uma trajetória espetacular", salientou Carlos Carvalhal.

"O Zorya é uma boa equipa e ainda agora o provou, vencendo o Leicester. Está melhor do que quando jogámos na Ucrânia, mas queremos vencer e fechar esta fase da melhor maneira", acrescentou o técnico dos guerreiros do Minho.

"Vamos ter de ser uma equipa completa e ter a capacidade de anular os pontos fortes e explorar as poucas debilidades do adversário", defendeu Carlos Carvalhal.

Com o apuramento já garantido, o Braga ainda aspira a chegar ao primeiro lugar do Grupo G, mas terá sempre de fazer melhor resultado do que o Leicester, que recebe o AEK Atenas.

"A minha satisfação já é grande, mesmo que o Braga não vença o grupo. Não dependemos só de nós, mas vamos tentar fazer a nossa parte e esperar pelo que acontece no outro encontro", adiantou o técnico da equipa arsenalista.

Carlos Carvalhal anunciou que Castro, devido a desgaste físico, vai ser poupado frente aos ucranianos, juntando-se aos indisponíveis Esgaio (castigado), Rui Fonte, Francisco Moura e Gaitán (lesionados).

O treinador comentou ainda o caso de racismo, ocorrido esta terça-feira, em Paris, no jogo da Champions, entre o PSG-Basaksehir. "É lamentável. O racismo não é um problema do futebol, mas da sociedade. Há valores que estão acima do dinheiro e do poder", fez notar.

De igual modo presente na antevisão do encontro, o futebolista Vítor Tormena disse esperar que a equipa minhota acabe da melhor forma a fase de grupos da competição. "Já conseguimos a qualificação, mas independentemente disso vamos lutar pela vitória, para alcançarmos mais três pontos", frisou o central brasileiro.

Apesar da derrota de domingo com o Belenenses SAD, para o campeonato, o Braga está pronto a reagir: "Esse resultado não abalou a equipa, pelo contrário deu-nos ainda mais força", acrescentou Vítor Tormena.