Braga quer prolongar o bom trabalho contra Santa Clara

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A vitória na última jornada frente ao Benfica (3-0) foi o culminar de uma grande exibição por parte dos guerreiros do Minho. Agora, contra o Santa Clara, o treinador arsenalista, Artur Jorge, pretende que a equipa repita o bom trabalho feito contra as águias. "Queremos dar seguimento a esta vitória. Estou satisfeito com aquilo que foi feito, mas, nesta altura, temos de pensar em voltar a ter um Braga forte", disse.

Artur Jorge trabalhou para controlar as emoções do plantel, independentemente do contexto. "Temos de controlar a euforia ou o abatimento que possa acontecer depois de um resultado menos positivo", fez notar, acrescentando que "não foi só com o Benfica que o Braga fez coisas boas".

Frente aos encarnados, os minhotos apresentaram-se em 4x2x3x1, um sistema tático diferente do habitual 4x4x2. "A paragem serviu para encontrar situações novas. Estas nuances são sempre importantes para o equilíbrio, para uma consistência de vitórias", explicou Artur Jorge.