Braga reage à polémica dos bilhetes para o jogo com o F. C. Porto

Clube minhoto diz que disponibilizou o mesmo número de ingressos em todos os jogos em casa desta época no campeonato.

Depois de a claque Super Dragões ter criticado, em comunicado, o preço dos bilhetes para o jogo de segunda-feira entre o Braga e o F. C. Porto, dizendo que é "obsceno" pedir 60 euros por um ingresso, fonte do clube minhoto esclareceu a questão ao JN.

"Foram entregues 1530 bilhetes ao F. C. Porto, a 12,5 euros, para o setor visitante, e mais 100 bilhetes de categoria 1, a 60 euros, destinados a lugares fora da chamada "caixa de segurança. É um procedimento padronizado pela Liga".

A mesma fonte garante que o Braga definiu para o jogo com o F. C. Porto a mesma política de venda de bilhetes que tinha adotado para "todos os jogos em casa" no campeonato.