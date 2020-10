JN/Agências Hoje às 18:45 Facebook

O Sporting de Braga entregou, esta quarta-feira, no pleno do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) um recurso do castigo a Fransérgio, expulso diante do Vitória de Guimarães, no domingo, revelou fonte do clube bracarense.

Segundo o Conselho de Disciplina da FPF, o médio brasileiro foi castigado com três jogos de suspensão por agressão ao vitoriano Jorge Fernandes, que também viu o cartão vermelho e foi punido com dois jogos de suspensão por ter respondido à agressão.

O Sporting de Braga está ainda a avaliar se avança para um pedido de redução do castigo de David Carmo, jogador que esteve na origem das expulsões com uma entrada dura sobre um adversário que, juntamente com a reação sequente (agarrou adversário pelos colarinhos), também lhe valeu o cartão vermelho direto e um castigo de três jogos de suspensão.

O juiz Fábio Veríssimo, da associação de Leiria, só expulsou Fransérgio depois de visionar as imagens disponibilizadas pelo VAR.

Os bracarenses venceram por 1-0, com um golo de Esgaio, no jogo da quinta jornada da Liga.

