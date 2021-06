Braga reforçar-se com duas ex-sportinguistas

JN Hoje às 16:54 Facebook

A equipa minhota apresentou, esta segunda-feira, dois reforços para a nova temporada. Carolina Mendes e Patrícia Morais assinaram contrato com o Braga, depois de na época passada terem representado o Sporting.

Carolina Mendes, que nas últimas três temporadas vestiu a camisola do Sporting e já esteve em outros campeonatos europeus, mostrou-se entusiasmada com a nova aventura e garantiu estar "ansiosa" por começar.

"Tenho várias colegas aqui que já jogaram comigo. Estou ansiosa para começar a época, para conhecer melhor o clube por dentro. Vai ser um desafio novo na minha carreira. Sabemos que o Braga luta por títulos e é isso que procuro. Não vai faltar empenho e dedicação. Tudo o que tiver, vou deixar em campo e espero contribuir para as vitórias e conquistas", afirmou ao Braga a avançada de 33 anos.

Já Patrícia Morais, que já leva 69 internacionalizações, agradeceu a oportunidade e salientou que tudo fará para ajudar o clube minhoto e também ela está convicta de que é o passo certo na carreira.

"Queria agradecer pela oportunidade. O Braga tem vindo a crescer e foi isso que me fez vir para aqui: a mentalidade vencedora do nosso presidente. Serei mais uma para ajudar o clube a alcançar os objetivos", disse, revelando forte ambição. "Sou uma jogadora com muita ambição. Não desisto de nada. Num clube grande como o Braga temos de entrar em todos os jogos e competições para ganhar. Essa é a nossa mentalidade", vincou a guarda-redes de 28 anos.